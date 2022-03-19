Под постоянным огнем противника: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине

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Старший сержант Ян Волков, начальник приемного радиоузла

По завершению перемещения пункта управления в новый район экипаж под командованием старшего сержанта Яна Волкова приступил к развертыванию радиостанции и установлению связи внутри пункта управления и с вышестоящим штабом. В этот момент пункт подвергся массированному минометному обстрелу со стороны украинских националистов.

Понимая, что отсутствие связи лишит командование возможности оперативно координировать действия сил в бою, Ян Волков, не взирая на смертельную опасность, продолжил налаживание связи силами своего экипажа. В результате очередного обстрела Ян получил тяжелое ранение в руку и живот.

Истекая кровью, старший сержант продолжил умело руководить действиями связистов. Самостоятельно оказав себе первую медицинскую помощь, превозмогая боль, старший сержант Волков нашел в себе силы выйти на связь с вышестоящим штабом и передать ему информацию о сложившейся обстановке.

Грамотно выбранное место для развертывания радиостанции, умение пользоваться маскирующими свойствами местности, профессиональное знание эксплуатируемой техники связи и слаженные действия экипажа - вот основные показатели, которые позволили Яну Волкову обеспечить устойчивое управление подчиненными подразделениями в обороне стратегически важного объекта и отбить атаку противника. Представлен к награде медалью «За отвагу».

Материал подготовили Алиса Краузова и Николай Баранов