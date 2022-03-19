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Под постоянным огнем противника: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине

05:00 19.03.2022
Российские военнослужащие продолжают демонстрировать отвагу даже под постоянным огнем противника в ходе спецоперации РФ на Украине.
Под постоянным огнем противника: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Бойцы проявляют отвагу и мужество, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.

© Минобороны России

Лейтенант медицинской службы Алексей Писарев, врач медицинского взвода десантно-штурмового батальона

Колонна десантно-штурмового батальона, совершая марш в район выполнения задач, подверглась массированному артиллерийскому обстрелу со стороны украинских националистов. 

Находясь под постоянным огнем значительно превосходящего числом противника, лейтенант медицинской службы Алексей Писарев лично оказал медицинскую помощь 15 тяжелораненым военнослужащим, а затем эвакуировал их с поля боя.

В последующем, в течение суток, Алексей поддерживал жизнь пострадавших, после чего обеспечил эвакуацию раненных силами армейской авиации. Стойкость и профессионализм Алексея Писарева позволили минимизировать потери личного состава дивизии и сохранить жизни 15 военнослужащим.

© Минобороны России

Ефрейтор Виталий Карнаев, начальник радиостанции

Колонна батальонно-тактической группы, в состав которой входил ефрейтор Виталий Карнаев, совершая марш в район выполнения задач, попала в тщательно подготовленную  украинскими националистами засаду. Завязался неравный бой с многократно превосходящими силами противника.

Находясь под ударом реактивных систем залпового огня националистов, Виталий продолжал обеспечивать связь внутри колонны и с вышестоящим штабом. В ходе очередного обстрела Виталий получил осколочное ранение, но, несмотря на это, превозмогая боль, продолжил обеспечивать связью командира батальонно-тактической группы.

Мужественные и самоотверженные действия ефрейтора Карнаева на поле боя  позволили сохранить устойчивое управление личным составом батальонно-тактической группы, в результате чего, колонна, отразив атаку противника, перешла в контрнаступление и уничтожила напавших националистов. За мужество и отвагу, проявленные при выполнении обязанностей по обеспечению связи в ходе проведения специальной военной операции, ефрейтор Виталий Карнаев представлен к награде медалью «За отвагу».

© Минобороны России

Старший сержант Ян Волков, начальник приемного радиоузла

По завершению перемещения пункта управления в новый район экипаж под командованием старшего сержанта Яна Волкова приступил к развертыванию радиостанции и установлению связи внутри пункта управления и с вышестоящим штабом. В этот момент пункт подвергся массированному минометному обстрелу со стороны  украинских националистов.

Понимая, что отсутствие  связи лишит командование возможности оперативно координировать действия сил в бою, Ян Волков, не взирая на смертельную опасность, продолжил налаживание связи силами своего экипажа. В результате очередного обстрела Ян получил тяжелое ранение в руку и живот.

Истекая кровью, старший сержант продолжил умело руководить действиями связистов. Самостоятельно оказав себе первую медицинскую помощь, превозмогая боль, старший сержант Волков нашел в себе силы выйти на связь с вышестоящим штабом и передать ему информацию о сложившейся обстановке.

Грамотно выбранное место для развертывания радиостанции, умение пользоваться маскирующими свойствами местности, профессиональное знание эксплуатируемой техники связи и слаженные действия экипажа - вот основные показатели, которые позволили Яну Волкову обеспечить устойчивое управление подчиненными подразделениями в обороне стратегически важного объекта и отбить атаку противника. Представлен к награде медалью «За отвагу».

Материал подготовили Алиса Краузова и Николай Баранов

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