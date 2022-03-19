Рогозин заявил, что США рассматривают вопрос об отключении РФ от GPS

Американские власти рассматривают вопрос об отключении России от навигационной системы GPS, однако у РФ есть своя система - ГЛОНАСС. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин во время посещения Ракетно-космического центра «Прогресс».

«Знаете ли вы, что сегодня в рамках санкций Соединенные Штаты рассматривают возможность отключения Российской Федерации от GPS. Знаете об этом? Не знаете. А я могу вам сказать, что рассматривается такой вопрос», - заявил Рогозин.

Глава «Роскосмоса» отметил, что россиянам переживать не стоит, так как каждый смартфон также подключен к российской системе ГЛОНАСС, которая в случае отключения от GPS продолжит работать.

Ранее сообщалось, что американский предприниматель Илон Маск заявил, что спутниковая интернет-система Stаrlink не станет блокировать доступ к российским новостным источникам.