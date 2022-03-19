МО РФ: с начала спецоперации уничтожено 1438 украинских танков и боевых бронемашин

С начала проведения специально операции на Украине было уничтожено 1438 танков и других боевых бронированных машин, 556 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1237 военных автомобилей. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 196 украинских беспилотных летательных аппаратов, 1438 танков и других боевых бронированных машин, 145 установок реактивной системы залпового огня, 556 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1237 единиц специальной военной автомобильной техники», - заявил Конашенков.

Также представитель Минобороны сообщил об уничтожении четырех украинских зенитно-ракетных комплексов. Среди них три С-300 и «Бук-М1».

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов