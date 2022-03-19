Три мирных жителя ЛНР стали жертвами артобстрела ВСУ в Ирмино

Трое мирных граждан стали жертвами артиллерийского обстрела на территории ЛНР, произведенного со стороны Вооруженных сил Украины. Трагедия произошла в населенном пункте Ирмино.

Такую информацию, согласно сведениям на официальном сайте Луганской Народной Республики, сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК. В результате атаки украинских силовиков также были ранены два человека.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило о гибели четырех мирных жителей во время нападения ВСУ. Также в ходе обстрела пострадала одна женщина.