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В РБК рассказали, почему в продуктовых магазинах стали пропадать промо-акции

Виталий Музыка
07:02 18.03.2022
Большинство поставщиков не отказываются от промо-акций окончательно, а берут паузу, чтобы вернуться с новым промо-планом, сообщает РБК.
В РБК рассказали, почему в продуктовых магазинах стали пропадать промо-акции
© Фото: Виталий Аньков, РИА Новости
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Поставщики крупного ретейлера X5 Group с начала февраля стали отказываться от промо-акций из-за подорожания производственного процесса, сами же сети отказываются от акций, чтобы не допустить формирования в магазинах «пустых полок». Об этом сообщило издание РБК.

«Производители объясняют сейчас отказ от проведения промо резким повышением стоимости товаров на фоне роста валютных курсов и нарушения логистических цепочек, которые приводят к дефициту сырья и упаковочных материалов», - сказано в публикации.

У поставщиков появляется время для перестройки логистики, а сети в это время будут убирать с полок экономически неэффективные позиции, пишет РБК.

«Сами ретейлеры отменяют скидки только на товары, на которые есть ажиотажный спрос, чтобы его не подстегивать», - сказано в материале.

В материале сказано, что такое решение со стороны ретейлеров принимается с целью недопущения формирования в магазине «пустых полок».

«Отказ от промоакций — абсолютно прагматичный шаг, который нацелен на то, чтобы увеличить срок, в течение которого товар будет находиться на полках и складах ретейлеров, производителей и поставщиков», - сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что магазины X5 Group - «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик» - ограничили покупателям возможность совершать закупки некоторых товаров в больших объемах.

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