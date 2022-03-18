«Так не бывает»: горожанин объяснил, почему псевдоудар по больнице Мариуполя был постановкой
Украинская сторона готова действительно на многое, чтобы дискредитировать военных РФ. Для этого не жаль даже учинить разрушения на собственной территории.
Как рассказал житель Мариуполя, подозрительная история произошла в районе жилых кварталов города. В одной из больниц прогремел мощный взрыв.
«Сильно большие разрушения: часть роддома, детская поликлиника... До этого полное отделение было рожениц», - указал мужчина.
Горожанин отметил, что всех пациенток оперативно эвакуировали и практически сразу здание больницы «взлетело на воздух». Об этом, объяснил житель города, говорят люди, живущие рядом, которым пришлось подметать стекла после ударной волны.
С невероятной скоростью на месте оказались журналисты и огромное количество полицейских машин. Все это, по мнению мужчины, имеет лишь одно правдоподобное объяснение - вся ситуация была спланирована и поставлена самими представителями Украины.
«Явно, что срежессированное, постановочное видео, однозначно... Так не бывает, что журналисты сидели за углом или пили кофе где-то в соседней кофейне, тут прилетела ракета и они раз - срочно появились», - заметил житель.
По словам очевидцев события, множество машин сотрудников прессы оказались на месте буквально в мгновение ока и начали снимать «кино». Одним из «персонажей» была роженица, неизвестно каким образом оказавшаяся у здания после полной эвакуации.
То, что учреждение опустошили специально ради последующего «представления» у горожанина не вызывает никаких сомнений. Как заметил местный житель, сам факт вывоза беременных женщин из здания перед взрывом для постановочных кадров уже не может не радовать - ведь могли разбомбить и так, для большего эффекта.
* «Азов» - украинская националистическая организация, запрещенная на территории РФ.