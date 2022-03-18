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«Так не бывает»: горожанин объяснил, почему псевдоудар по больнице Мариуполя был постановкой

алиса краузова
05:34 18.03.2022
Мариуполец назвал «ракетную атаку» городской больницы явно постановочной ситуацией.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Максим Блинов РИА Новости
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Украинская сторона готова действительно на многое, чтобы дискредитировать военных РФ. Для этого не жаль даже учинить разрушения на собственной территории.

Как рассказал житель Мариуполя, подозрительная история произошла в районе жилых кварталов города. В одной из больниц прогремел мощный взрыв.

«Сильно большие разрушения: часть роддома, детская поликлиника... До этого полное отделение было рожениц», - указал мужчина.

Горожанин отметил, что всех пациенток оперативно эвакуировали и практически сразу здание больницы «взлетело на воздух». Об этом, объяснил житель города, говорят люди, живущие рядом, которым пришлось подметать стекла после ударной волны.

С невероятной скоростью на месте оказались журналисты и огромное количество полицейских машин. Все это, по мнению мужчины, имеет лишь одно правдоподобное объяснение - вся ситуация была спланирована и поставлена самими представителями Украины.

«Явно, что срежессированное, постановочное видео, однозначно... Так не бывает, что журналисты сидели за углом или пили кофе где-то в соседней кофейне, тут прилетела ракета и они раз - срочно появились», - заметил житель.

По словам очевидцев события, множество машин сотрудников прессы оказались на месте буквально в мгновение ока и начали снимать «кино». Одним из «персонажей» была роженица, неизвестно каким образом оказавшаяся у здания после полной эвакуации.

То, что учреждение опустошили специально ради последующего «представления» у горожанина не вызывает никаких сомнений. Как заметил местный житель, сам факт вывоза беременных женщин из здания перед взрывом для постановочных кадров уже не может не радовать - ведь могли разбомбить и так, для большего эффекта.

* «Азов» - украинская националистическая организация, запрещенная на территории РФ.

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