Украинская сторона готова действительно на многое, чтобы дискредитировать военных РФ. Для этого не жаль даже учинить разрушения на собственной территории.

Как рассказал житель Мариуполя, подозрительная история произошла в районе жилых кварталов города. В одной из больниц прогремел мощный взрыв.

«Сильно большие разрушения: часть роддома, детская поликлиника... До этого полное отделение было рожениц», - указал мужчина.

Горожанин отметил, что всех пациенток оперативно эвакуировали и практически сразу здание больницы «взлетело на воздух». Об этом, объяснил житель города, говорят люди, живущие рядом, которым пришлось подметать стекла после ударной волны.

С невероятной скоростью на месте оказались журналисты и огромное количество полицейских машин. Все это, по мнению мужчины, имеет лишь одно правдоподобное объяснение - вся ситуация была спланирована и поставлена самими представителями Украины.

«Явно, что срежессированное, постановочное видео, однозначно... Так не бывает, что журналисты сидели за углом или пили кофе где-то в соседней кофейне, тут прилетела ракета и они раз - срочно появились», - заметил житель.

По словам очевидцев события, множество машин сотрудников прессы оказались на месте буквально в мгновение ока и начали снимать «кино». Одним из «персонажей» была роженица, неизвестно каким образом оказавшаяся у здания после полной эвакуации.

То, что учреждение опустошили специально ради последующего «представления» у горожанина не вызывает никаких сомнений. Как заметил местный житель, сам факт вывоза беременных женщин из здания перед взрывом для постановочных кадров уже не может не радовать - ведь могли разбомбить и так, для большего эффекта.

* «Азов» - украинская националистическая организация, запрещенная на территории РФ.