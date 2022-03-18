Уничтожить смерть: как саперы РФ разминируют сопредельные украинские территории

Мощнейший взрыв безопасно уничтожает то, что могло унести десятки жизней. Место действия - Брянская область, приграничная территория. Эти опасные находки наши саперы привезли с сопредельной украинской стороны.

«Чтобы добраться до места подрывов боеприпасов, пересаживаемся в кунг военного "Урала ". Это, конечно, не самое удобное средство передвижения, но и дороги сейчас больше похожи на пересеченную местность, и нам самое главное - добраться максимально далеко от любых населенных пунктов, чтобы безопасно подорвать этот очередной боеприпас», - сообщил корреспондент «Зведы» Константин Исаев.

Саперы точно рассчитывают мощность заряда, чтобы гарантированно уничтожить мины. Разлет осколков от такого подрыва до 500 метров. А вот расстояние до ближайшей деревни 10 километров - более чем достаточно.

«Уничтожаем данные боеприпасы накладным зарядом, два килограмма в тротиловом эквиваленте, электрическим способом взрывания», - объяснил командир группы разминирования.

Далее работа на местности. Сопредельная территория. Кроме неразорвавшихся боеприпасов, которые легко обнаружить визуально, обязательная проверка местности с розыскной собакой и миноискателями. Забегаем в заброшенный окоп - безопасность прежде всего.

«Когда работают саперы, находиться близко к ним и даже на отдаленном расстоянии нельзя, просто потому что это небезопасно. Сейчас идет проверка местности на наличие мин, оставленных отступающими украинскими нацбатами», - указал наш корреспондент.

И вот местность уже очищена. Кстати, овчарка Овация, всегда идущая впереди группы, в этой командировке получает свой первый реальный боевой опыт.

«У собаки есть верхнее и нижнее чутье. Верхнее - это все вот оттуда, ветерок подул. Нижнее - это когда она опустила нос. В радиусе метра она уже понимает, что что-то есть. И уже ближе-ближе, определяет место. Ложится она, и вот в таком положении перед ней будет взрывчатое вещество», - рассказал «Звезде» сапер-кинолог.

Только на одном полигоне российские саперы ежедневно уничтожают не менее десятка различных боеприпасов. И работа по гуманитарному разминированию украинских населенных пунктов, сопредельных с российской границей, только началась.

Материал подготовили Алиса Краузова и Вадим Михеев