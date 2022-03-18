Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Уничтожить смерть: как саперы РФ разминируют сопредельные украинские территории

Константин Исаев
05:00 18.03.2022
Только на одном полигоне российские саперы ежедневно уничтожают не менее десятка различных боеприпасов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Мощнейший взрыв безопасно уничтожает то, что могло унести десятки жизней. Место действия - Брянская область, приграничная территория. Эти опасные находки наши саперы привезли с сопредельной украинской стороны.

«Чтобы добраться до места подрывов боеприпасов, пересаживаемся в кунг военного "Урала ". Это, конечно, не самое удобное средство передвижения, но и дороги сейчас больше похожи на пересеченную местность, и нам самое главное - добраться максимально далеко от любых населенных пунктов, чтобы безопасно подорвать этот очередной боеприпас», - сообщил корреспондент «Зведы» Константин Исаев.

Саперы точно рассчитывают мощность заряда, чтобы гарантированно уничтожить мины. Разлет осколков от такого подрыва до 500 метров. А вот расстояние до ближайшей деревни 10 километров - более чем достаточно.

«Уничтожаем данные боеприпасы накладным зарядом, два килограмма в тротиловом эквиваленте, электрическим способом взрывания», - объяснил командир группы разминирования.

Далее работа на местности. Сопредельная территория. Кроме неразорвавшихся боеприпасов, которые легко обнаружить визуально, обязательная проверка местности с розыскной собакой и миноискателями. Забегаем в заброшенный окоп - безопасность прежде всего.

«Когда работают саперы, находиться близко к ним и даже на отдаленном расстоянии нельзя, просто потому что это небезопасно. Сейчас идет проверка местности на наличие мин, оставленных отступающими украинскими нацбатами», - указал наш корреспондент.

И вот местность уже очищена. Кстати, овчарка Овация, всегда идущая впереди группы, в этой командировке получает свой первый реальный боевой опыт.

«У собаки есть верхнее и нижнее чутье. Верхнее - это все вот оттуда, ветерок подул. Нижнее - это когда она опустила нос. В радиусе метра она уже понимает, что что-то есть. И уже ближе-ближе, определяет место. Ложится она, и вот в таком положении перед ней будет взрывчатое вещество», - рассказал «Звезде» сапер-кинолог.

Только на одном полигоне российские саперы ежедневно уничтожают не менее десятка различных боеприпасов. И работа по гуманитарному разминированию украинских населенных пунктов, сопредельных с российской границей, только началась.

Материал подготовили Алиса Краузова и Вадим Михеев

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:34 В стране и мире
Видео
«Так не бывает»: горожанин объяснил, почему псевдоудар по больнице Мариуполя был постановкой
02:33 Армия
Видео
Оставить в погребе воспоминания о боях: как меняется жизнь населения освобожденных ЛНР территорий
23:51 В стране и мире
Небензя: РФ запрашивает срочное заседание СБ ООН по биолабораториям США на Украине
21:38 Армия
Видео
МО РФ: в заложниках у тербатов Украины остаются 6 894 гражданина из 21 страны
21:41 Армия
Видео
Минобороны: РФ открыла восемь гумкоридоров, Украина согласовала три
Популярное
Умелые действия командования: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине
Видео
В МО РФ рассказали о решении Киева легализовать «лицензию на убийство»
Видео
МО РФ опубликовало кадры уничтожения артиллерией позиций украинских националистов под Киевом
Решительность и профессионализм: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине
Видео
Минобороны РФ: 4 человека погибли после обстрела ВСУ колонны беженцев на Харьковском направлении
Видео
Горящие обломки: МО РФ показало кадры уничтожения украинских складов с боеприпасами ВСУ
#}
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.