Десятки эвакуированных: как беженцы из Украины добираются до Белгородской области

Ольге Петровне Сытник 84 года. Она плохо ходит и глаза уже не те, что в молодости, но память крепкая и ум ясный. Помнит оккупацию. Была свидетелем того, как гнали немцев из родного поселка Липцы. Сегодня их с дочерью вместе с еще тремя десятками односельчан в промежутках между обстрелами вывезли оттуда российские солдаты. По ту сторону границы осталась семья внучки Ольги Петровны.

Пеший коридор на пункте пропуска Нехотеевка Ольга Петровна не одолеет. Сил нет совсем. Усаживаем в наш автомобиль, доставляем к паспортному контролю.

Организованную российскими военнослужащими группу беженцев вывозить сегодня пришлось частями. Обстрелы идут почти без перерывов. Пять автобусов, более 150-ти человек. Из-под ударов украинских тяжелых гаубиц люди вывозят и своих питомцев.

Не прекращается поток и тех, кто отважился ехать в Россию на своем автомобиле. С надписью «Дети» на всех стеклах, с белыми лентами на боковых зеркалах и радио антеннах.

«Первая колонна легковых автомобилей с украинской стороны из поселка Липцы. Кто-то едет из-под самого Харькова. Люди говорят, что ждали возможности выехать несколько суток. Все время были обстрелы», - сообщил корреспондент «Звезды» Анатолий Бородкин.

Родственники в Подмосковье еще ничего не знают о судьбе бабы Оли. Пока связь с ними не будет налажена, их вместе с дочерью примут в Белгороде.

«Первая после пересечения границы остановка для организованных групп беженцев - мобильный пункт временного размещения МЧС. Здесь столовая с полевой кухней, палатки с кроватями, где можно отдохнуть. Находятся люди здесь в среднем час-полтора. Дальше их распределяют уже по стационарным пунктам», - рассказал журналист.

Эвакуация мирных жителей в Харьковской области будет продолжаться. Чем меньше обстрелов с украинской стороны будет по поселкам и хуторам, тем интенсивнее она будет идти.

Материал подготовили Алиса Краузова и Николай Баранов