«Вместе мы сила»: как добровольцы решаются отправиться в Донбасс помогать пострадавшим

С каждым новым днем спецоперации специалисты республиканского травматологического центра в Донецке получают новые головоломки. Буквально ни на минуту не прекращается поток экстренных и плановых госпитализаций. Российские врачи пришли на помощь свои коллегам. В Донбасс на добровольной основе отправились 14 медиков. По словам травматолога Бориса Сыченикова, его не остановили даже взволнованные родственники.

«Они все прикованы к экранам телевизоров, смотрят новости, видят, что здесь происходит, безусловно, да, некоторые переживания они испытывают за нас, но мы врачи, мы люди мира и наша задача такова, что мы должны оказывать своевременную помощь всем людям», - рассказывает Сычеников.

Работа кипит не только в республиканском центре. Хирурги, реаниматологи и травматологи-ортопеды трудятся с перерывами лишь на сон уже на протяжении двух недель. Они даже не стали искать себе жилье, специалисты живут прямо в больнице.

«Они здесь живут, в больнице, они, невзирая на усталость, по несколько дней и ночей подряд участвуют в оказании помощи. Люди, я хочу сказать, в хорошем смысле одержимые работой, которые работают сверхурочно, не зная усталости, и при этом еще выполняют, еще раз говорю, высокотехнологические операции», - утверждает врио директора республиканского травматологического центра Андрей Боряк.

Однако на помощь спешат не только врачи. Люди, которые далеки от медицины также пополняют ряды волонтеров. Так, Мария Рыбакова ушла из салона красоты. Дома ее ждут трое детей, а отец девушки даже не в курсе, что дочь отправилась на территорию Донбасса.

«Когда мне говорили: “Маша, ну что ты будешь там делать?” Я говорю: “Утки выносить!”. Если надо будет, если нужна будет помощь утку вынести, я вынесу. И я понимаю, что кроме уток тут еще очень много проблем и помощи. И я думаю, что со всеми российскими гражданами, которых много, а их очень много, кто хочет помочь. Как говорят, вместе мы сила!», - считает Рыбакова.

Мария приехала не с пустыми руками. Она привезла титановые ортопедические импланты по просьбе врачей. Благодаря неравнодушным гражданам РФ сбор средств и закупку удалось осуществить за несколько часов. И это шанс на полноценную жизнь для многих пострадавших.

«Идут минно-взрывные, то есть они кидают под ноги эти мины, людям отрывает руки, ноги, масса ампутаций в областной. Но есть варианты, когда мы будем бороться до последнего за сохранение конечности. Ваша помощь для нас будет бесценна, если у нас будет металл, горы свернем!», - отметил заведующий травматологическим отделением Городской Клинической Больницы №9 в Новоазовске Роман Бондаренко.

Волонтеры возвращаться домой в ближайшее время не планируют. Они для поездки на рабочих местах оформили отпуск. В общей сложности о своем намерении приехать в республику уже заявили более полутора тысяч медиков и сотни добровольцев без медицинского образования.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.