Глава СК РФ поручил зафиксировать новые преступления ВСУ в ДНР и ЛНР

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил зарегистрировать новые факты противоправных действий силовиков Украины, из-за которых погибают граждане и причиняется вред гражданской инфраструктуре Донбасса. По данным следствия, в ДНР за последние сутки были зафиксированы многочисленные обстрелы со стороны ВСУ и других формирований.

Более того, на ряд районов Донецка были совершены нападения. В спальном микрорайоне Текстильщик погибли четыре мирных жителя из-за полученных ранений. Также, отмечает следствие, в Петровском районе боевые снаряды попали в важные социальные объекты - больницу, школу, два детских сада, более 30 домов, в которых также находятся раненые. В результате обстрелов Ясиноватой, Волновахи, населенных пунктов Покровское и Мелекино пострадали семь человек.

«Поселок Пантелеймоновка и населенный пункт Георгиевка вблизи Донецка подверглись обстрелам ракетами системы «Град». Были попытки украинских националистов вновь применить ракеты «Точка-У» с запрещенными кассетными боеприпасами уже против жителей Мелитополя, однако атаку отразили российские ПВО», - говорится в сообщении СК РФ.

Вместе с тем украинские военные выпустили несколько десятков снарядов крупного калибра по населенному пункту Фрунзе в Луганской Народной Республике. Сотрудники следствия дадут правовую оценку указанным деяниям, а также установят лица причастных к событиям из числа украинских националистов, чтобы в дальнейшем привлечь их к ответственности.

Ранее Бастрыкин поручил организовать проверку на фоне призывов к насилию в отношении российских военнослужащих, которые высказал украинский журналист Дмитрий Гордон.