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Подробности боев: что вспомнили награжденные в Москве участники спецоперации на Украине

Евгений Неумоин
18:51 18.03.2022
У каждого награжденного своя история подвига - от оказания медпомощи раненым под сильнейшим обстрелом до разгрома превосходящей украинской засады.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Вместо больничной пижамы - парадная форма. Лейтенант медицинской службы Мария Мирошниченко готовится выйти в свет, впервые после ранения. На груди - медаль «За отвагу». Такая же и у Екатерины Ивановой - она тоже отправляется на концерт. Состояние здоровья обеих позволяет смягчить строгий госпитальный режим.

«Так как они у нас, так скажем, в команде выздоравливающих, мы их можем отпустить уже там на мероприятие. И дальше они у нас готовятся уже к выписке», - заявил главный хирург госпиталя имени Мандрыка Николай Погосов.

А перед тем, как переодеться в парадное, девушки в общении с журналистами еще раз вспоминают, как попали под обстрел. Из минометов били прицельно по машинам их медицинского отряда.

«Машину прорвало полностью, Нас задело осколками. Все живы. У нас был красный крест, именно по красному кресту стреляли», - вспомнила прапорщик Екатерина Иванова.

Уже раненными, медики продолжали эвакуацию солдат. Оказывать первую помощь приходилось на месте под пулеметным огнем.

«Как очнулась, пошла в канаву рядом с дорогой. И оказали, Мария Николаевна, что была с нами, оказала мне помощь, хотя тоже была ранена», - отметила Иванова. 

Награды девушкам несколько дней назад вручил лично министр обороны Сергей Шойгу. Медали и ордена наши военнослужащие, особо отличившиеся в ходе специальной операции, получают прямо в госпиталях.

Взять, скажем, лейтенанта Сергея Козина. Будучи раненым, он не вышел из боя. Десантники под его командованием сломили сопротивление противника и не понесли потерь.

«Заняли круговую оборону, взводом в составе роты. Оборона была занята, противник был отбит», - рассказал подробности боя Козин.

Ранее Сергей Шойгу наградил Медалью «За отвагу» прапорщика Арсалана Мункуева. В составе эвакуационно-ремонтной бригады он отправился в опасный район для вывода нашей техники из-под обстрела врага. И получил ранение.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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