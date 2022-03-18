Путин заявил, что крымчане хотели жить со своей исторической родиной, с РФ

Крымчане хотели жить со своей исторической родиной, с Россией. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время праздничного митинг-концерта, посвященного присоединению Крыма к территории РФ, в «Лужниках».

«Они жили и живут на своей земле. И хотели жить судьбой со своей исторической родиной, с Россией, они имели на это полное право и достигли своей цели», - отметил российский лидер.

Кроме того, глава Российского государства подчеркнул, что Киевом были организованы карательные военные операции против Донбасса, и отметил героизм российских военных в ходе спецоперации на Украине.