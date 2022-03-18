Путин в разговоре с Шольцем заявил о нереалистичных предложения Киева на переговорах

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем сообщил, что Украина на переговорах выдвигает России нереалистичные требования, что затягивает ход переговорного процесса. Тем не менее, российская делегация твердо намерена найди способ достичь понимания.

«Отмечено, что киевский режим стремится всячески затянуть переговорный процесс, выдвигая все новые нереалистичные предложения. Тем не менее российская сторона готова продолжить поиск развязок в русле своих хорошо известных принципиальных подходов», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский рассказал о ходе переговорного процесса. Он отметил, что процесс идет тяжело и медленно, а также уточнил основные пункты, которые обсуждают стороны.