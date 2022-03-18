Глубинный щит России: Главком ВМФ рассказал о развитии подводных сил страны

На днях подводные силы ВМФ Российской Федерации будут праздновать очередную годовщину - 116 лет со дня создания. В преддверии праздника главком Военно-морского флота РФ, адмирал Николай Евменов рассказал о том, к чему привел интенсивный путь развития в областях подводного кораблестроения и применения подлодок к настоящему времени.

По словам Главнокомандующего ВМФ, сегодня темпы развития подводных сил высоки, а подводная составляющая ВМФ играет роль важнейшего фактора предупреждения и гарантированной нейтрализации угроз безопасности страны с океана и с моря. В связи с особенностями российской географии (наша страна имеет самые протяженные морские границы в мире) и прогнозами потенциальных морских рисков процесс развития подводных сил идет беспрерывно.

Сейчас, как отметил Евменов, промышленность РФ достигла нового уровня подводного кораблестроения, который позволяет значительно сократить время, уходящее на создание и строительство атомных и неатомных подлодок. Также были проделаны крайне важные практические шаги в области подводного морского оружия, которому нет аналогов в мире.

«ВМФ оснащается новыми и совершенными атомными и неатомными подводными лодками 4-го поколения, разрабатываются подводные лодки 5-го поколения. Неоспоримым фактом является то, что все они обладают блестящими характеристиками по вооружению и техническим средствам», - указал главком.

В сфере атомного подводного кораблестроения продолжается пополнение состава военных судов новыми ракетными подводными крейсерами стратегического назначения проекта «Борей-А» и атомными подводными крейсерами проекта «Ясень», строящимися на северодвинском предприятии «Севмаш». В это же время проектно-конструкторские организации, подводные кораблестроители и ВУНЦ ВМФ во взаимодействии с предприятиями ОПК работают над созданием 5-го поколения атомных подводных крейсеров стратегического назначения и многоцелевых атомных подводных лодок.

В сфере неатомного подводного кораблестроения строительство дизель-электрических подводных лодок продвигается в полном соответствии с намеченными графиками, а порой, даже опережая план. Часть из производящихся лодок уже потвердели на практике все характеристики, которые были в них заложены.

«Для подводных сил Тихоокеанского флота на "Адмиралтейских верфях" строятся дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3, оснащенные высокоточным оружием. Как и планировалось, серия из шести неатомных подводных лодок проекта 636.3 будет построена и передана Тихоокеанскому флоту до 2024 года... Ранее, на первом этапе, подводными лодками этого проекта, справедливо признанными самыми малошумными, был оснащен Черноморский флот», - обозначил военный руководитель в интервью газете «Красная звезда».

Кроме того, будет продолжаться работа по ремонту и модернизации подлодок проекта 949А, 971 в соответствии с планами Главного командования ВМФ. В результате, обновленные подводные лодки проекта 949А-М и 971 будут иметь увеличенный срок службы благодаря тому, что изначально производились со значительным модернизационным запасом. Помимо этого, в ВМФ уже практически создана система сервисного обслуживания и судоремонта.

«Ее задача - поддержание требуемой технической готовности кораблей различных классов, судов обеспечения и, главное, подводных лодок на протяжении всего цикла их эксплуатации», - объяснил Евменов.

В этом и прошлом году российские подводники достигли высоких результатов в ходе учений межвидовой группировки в восточной части Средиземного моря, где производилось слежение за авианесущими группировками сил НАТО. Также, в 2021 году на Тихоокеанском флоте была вновь возвращена после долгого перерыва практика проведения оперативно-тактических учений с атомными подлодками в центральной части Тихого океана с отработкой поиска, отслеживания и «уничтожения» авианесущей ударной группы условного иностранного противника.

«В текущем году в рамках проведения тренировки по управлению стратегическими наступательными силами под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ подводные лодки Северного и Черноморского флотов выполнили пуски практических баллистических ракет и крылатых ракет морского базирования по критическим морским и береговым целям», - добавил Главнокомандующий Военно-морского флота.

Евменов рассказал, что российские подводники продолжают все более уверенно чувствовать себя в Арктике, в том числе благодаря современному опыту. Атомные подводные крейсера продолжают регулярную активную подготовку к действию подо льдами в акватории Северного Ледовитого океана.

Проведение во время комплексной арктической экспедиции «Умка-2021» военно-технических экспериментов по решению противолодочных задач подо льдами с практическим применением торпедного оружия позволило дополнить бесценным опытом современную летопись военно-морского искусства. Одной из самых выдающихся страниц этой летописи стало одновременное всплытие трех атомных подводных лодок ВМФ РФ в ограниченном районе ледового поля в Арктической зоне.

В завершении Евменов отметил, что сегодня развитие инфраструктуры базирования атомных и дизель-электрических подводных лодок является одним из основных направлений работы Главного командования ВМФ.

«Большой объем работ по созданию комплексных пунктов базирования выполнен в ЗАТО Гаджиево (Северный флот), в Вилючинске (Тихоокеанский флот). Создание самого современного пункта базирования для подводных сил в Гаджиево завершено. В 2021 году закончены строительство и ввод в эксплуатацию объектов пункта базирования в Вилючинске. Всего в Вилючинске и Гаджиево построено около 40 объектов инфраструктуры базирования подводных лодок», - уточнил главком ВМФ.

Он заметил, что эта инфраструктура в будущем сможет полноценно обеспечить базирование новых подводных лодок, строящихся для ВМФ. Вместе с тем в Балтийском флоте уже проведена реконструкция более чем 70 процентов причального фронта для подлодок.

Материал подготовили Алиса Краузова и Юрий Хведчин