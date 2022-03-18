«Здесь нет военных частей»: кадры последствий обстрела ВСУ жилого микрорайона Донецка

Упавший в Кировском районе Донецка снаряд был выпущен из гаубицы с позиций Вооруженных сил Украины в городе Пески. В результате обстрела на улице образовалась огромная воронка. О подробностях произошедшего с места событий рассказал корреспондент телеканала «Звезда» Станислав Иващенко.

«Воронка осталась от падения снаряда, который был выпущен из 120-мм гаубицы по микрорайону Текстильщик. Это жилой микрорайон в городе Донецк. Здесь рядом нет военных частей, а за углом находится больница. Известно, что выстрел был совершен примерно из города Пески (Донецкая область - прим. ред.), где находятся вооруженные формирования Украины», - рассказал корреспондент.

Представительство ДНР в совместном центре контроля и координации сообщило, что в результате обстрела Вооруженными силами Украины Кировского района Донецка погибли четыре человека и одна женщина получила ранения. Он доставлена в больницу, где ей оказывается необходимая медпомощь.