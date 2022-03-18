«Радикалы Незалежной аплодируют стоя»: Надана Фридрихсон об обращении Шварценеггера к российскому народу

Журналист Надана Фридрихсон раскритиковала обращение голливудского актера Арнольда Шварценеггера к российскому народу, которое он опубликовал в своих социальных сетях. В Телеграм канале Специально для RT она обратила внимание на то, что актер при рассказе о своей встрече с советским тяжелоатлетом Юрием Власовым (фото которого он повесил у себя над кроватью), вспоминает своего отца, который требовал снять фотографию советского спортсмена.

«Он не любил русских из-за своего опыта во Второй мировой войне», — говорит Шварценеггер в камеру.

Фридрихсон подчеркивает, что отец голливудского актера служил в вооруженных силах нацистской Германии и был ранен в Ленинграде.

«И вот после этой семейной зарисовки Шварценеггер начинает нам рассказывать, что на самом деле Украине не нужна денацификация, а вот мы — как его отец. Идейный папа, не любивший русских после Второй мировой войны, наверняка бы гордился сейчас своим престарелым сыном», — пишет она.

Фридрихсон также отмечает, что Юрий Власов родился 5 декабря 1935 года в Макеевке. А 15 марта 2022 года украинская сторона нанесла по его Родине удар ракетой «Точка-У».

В завершении своего поста, журналист указывает на то, что спустя всего год после смерти Власова, Шварценеггер решил «почтить память» кумира юности, используя его имя, чтобы «поддержать» россиян, не согласных с позицией своей страны. При этом, американцев, не согласившихся с итогами выборов 6 января 2021 года, Шварценеггер назвал «дикой толпой».

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер обратился к русскому народу в связи с проведением спецоперации на Украине. Актер записал видео, в котором заявил, что должен сказать жителям России правду, которую от них, по его мнению, скрывают. Ролик с русскими субтитрами появился в соцсетях актера.