S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте с «ССС-» до «СС»

В соответствии с последними данными, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) опустило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте до «СС» с негативным прогнозом. До этого его значение держалось на отметке «ССС-».

Аналогичным образом был понижен российский долгосрочный рейтинг в национальной валюте. Он также попал в список CreditWatch с дальнейшим вероятным понижением.

Предыдущее снижение долгосрочных кредитных рейтингов Российской Федерации по версии S&P было зафиксировано в начале месяца. Тогда показатель рухнул сразу на несколько делений: с «ВВВ+» до «CCC-».