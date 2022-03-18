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S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте с «ССС-» до «СС»

Анна Берестовая
00:50 18.03.2022
Долгосрочный суверенный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте по версии S&P вновь упал.
S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте с «ССС-» до «СС»
© Фото: Roman Denisov, Роман Денисов Global Look Press
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В соответствии с последними данными, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) опустило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте до «СС» с негативным прогнозом. До этого его значение держалось на отметке «ССС-».

Аналогичным образом был понижен российский долгосрочный рейтинг в национальной валюте. Он также попал в список CreditWatch с дальнейшим вероятным понижением.

Предыдущее снижение долгосрочных кредитных рейтингов Российской Федерации по версии S&P было зафиксировано в начале месяца. Тогда показатель рухнул сразу на несколько делений: с «ВВВ+» до «CCC-».

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