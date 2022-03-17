В МИД РФ заявили, что страны-поставщики оружия Украине создают сами себе проблемы

Страны-поставщики оружия Украине создают себе прямые проблемы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения СМИ о возможных поставках Братиславой зенитно-ракетных комплексов Киеву.

«Если такое решение принимается - не только вопрос Словакии, но и другими странами, - то они создают себе проблемы… Создают прямые проблемы собственными руками», - сказала она.

Захарова добавила, что страны, который отправляют наемников на Украину, так же сами себе вредят.

Ранее сообщалось, что замглавы Министерства иностранных дел России Александр Грушко не исключил возможных инцидентов между РФ и НАТО из-за поставок оружия на Украину.