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Без тяжелой техники и боев: как ВС РФ удалось «безболезненно» занять Новую Каховку под Херсоном

Валентин Гвоздев
05:32 17.03.2022
«Звезда» рассказывает, как российские военнослужащие обеспечивают порядок на территории Херсонской области.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На улицах Новой Каховки порядок обеспечивают российские военнослужащие. Местные органы правопорядка бежали из города, когда к нему подошли наши войска. Бойцы при досмотре машин максимально вежливы и тактичны.

Жители города напуганы, большинство не знает, к чему готовиться. Бросились запасаться продовольствием. Очереди в продуктовые магазины растянулись на десятки метров.

Херсонская область - аграрный регион. По идее, с запасами продовольствия тут проблем быть не может. Тем не менее, ажиотаж, спровоцированный бегством властей и полиции, толкает людей закупаться продуктами впрок.

При этом, в городе работают все коммунальные службы, улицы убраны, мусор вывозят, свет, газ и вода в домах горожан есть. Но в воздухе будто повисло напряжение. Понятное дело, к присутствию российских военных жители относятся по-разному.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два законопроекта об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией. Однако в городе нашлась группа активистов, которые решили несмотря ни на что действовать прежде всего в интересах своих граждан.

К настоящему моменту на территории начали трансляцию российские телеканалы. Теперь местные жители смогут узнавать новости «с другой стороны». Однако никакого принуждения нет: украинские СМИ никто не отключает, и люди имеют возможность выбора.

Администрация переходного периода, в сотрудничестве с российскими военными ведет масштабную работу по раздаче гуманитарной помощи. В Новую Каховку завезли уже более 90 тонн продуктов и товаров первой необходимости. Учитывают наши военнослужащие и другие просьбы органов самоуправления.

«Херсонская область - первый украинский регион полностью контролируемый российскими войсками. Причем, сейчас на этой территории, именно они обеспечивают правопорядок. За Каховку боев не было, и, по просьбе местных властей, тяжелая техника в город не входила, чтобы не портить дорожное покрытие», - сообщил корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев.

Гуманитарную помощь выдают ежедневно как в самой Каховке, так и в близлежащих населенных пунктах. Острее всего чувствуется нехватка медикаментов. В течение нескольких дней гуманитарные акции будут скорректированы с учетом всех потребностей горожан.

Материал подготовили Алиса Краузова и Михаил Долгих

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