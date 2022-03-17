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Около 400 бронежилетов для Украины были украдены в Нью-Йорке

Марина Крижановская
04:12 17.03.2022
Представитель полиции Нью-Йорка сообщила, что бронежилеты находились в некоммерческой организации Ukrainian Congress Committee of America.
Около 400 бронежилетов для Украины были украдены в Нью-Йорке
© Фото: Oleksandra Butova Keystone Press Agency Globallookpress
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Порядка четырех сотен бронежилетов, предназначенных для Украины, были похищены из здания некоммерческой организации в Нью-Йорке. Сообщалось, что пуленепробиваемые жилеты обнаружены не были. Об этом сообщили в полицейском управлении города Ньй-Йорка.

«Сегодня примерно в 9:19 мы выехали на вызов - сообщили о краже по адресу 203, Вторая авеню. Когда сотрудники прибыли на адрес, им сообщили, что около 400 пуленепробиваемых жилетов были похищены из здания», - приводит РИА Новости информацию от сотрудника полиции.

Представитель правоохранительных органов предположила, что бронежилеты находились в организации Ukrainian Congress Committee of America.

«Полагаю, они были переданы. Не знаю, кем», - сказала она.

Также в полиции Нью-Йорка добавили, что арестованных пока нет, следствие продолжается. Ранее в Минобороны России заявили, что киевские власти перепродают средства гуманитарной помощи, поступающие от международных организаций.

В частности помощь, поступающая от Международного Красного Креста, перепродается мэрами украинских городов местным предпринимателям. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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