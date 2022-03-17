Сверхманевренное прикрытие: как боевые вертолеты РФ выполняют сопровождение колонн на Украине

На охоту вылетает «Аллигатор». Ударный вертолет Ка-52 в приграничной зоне России и Украины выполняет различные задачи. Сегодня это разведка и сопровождение колонн.

В одном звене с Ка-52 идут транспортно-штурмовые Ми-8АМТШ. В этот день у экипажей армейской авиации еще одна важнейшая миссия - эвакуация раненых бойцов. Над самой территорией Украины полет идет на сверхмалых высотах, вертолеты буквально стелются над полями и верхушками деревьев.

«Соосная схема винтов применяется на серийных боевых вертолетах только в России. Это сложная технически схема, но она дает массу преимуществ, и первое из них - сверхманевренность», - сообщил корреспондент «Звезды» Константин Исаев.

Летные характеристики и вооружение делают Ка-52 настоящей грозой для бронированной техники и живой силы противника. 30-миллиметровая пушка, неуправляемые авиационные ракеты, противотанковые «Вихри». При необходимости можно и бомбы подвесить.

«Оснащен катапультными креслами. То есть при каких-то условиях помогает спастись летчику и остаться живым. Это единственный вертолет, в котором стоят катапультные кресла. И, скажем так - это тоже его особенность... Катапультироваться можно с любой высоты - как с земли, так и в воздухе. Здесь нет каких-либо ограничений», - объяснил военный летчик.

Экипажи работают почти без передышки: день, ночь - разницы нет. Алгоритм действий практически один и тот же: приземление, дозаправка и снова вылет на боевое задание.

«Очередная пара ударных вертолетов Ка-52 возвращается с очередного задания. Сегодня они охраняли движение нашей военной колонны с воздуха. Те же задачи по сопровождению колонн и гуманитарных конвоев, только с земли, лежат на бронеавтомобилях "Тигр"», - указал наш журналист.

И военные колонны, и гуманитарные конвои регулярно подвергаются нападениям диверсионных групп противника. Об этом довольно отчетливо говорят следы обстрелов на тех же бронированных «Тиграх». Однако российские подразделения под прикрытием летчиков армейской авиации продолжают движение вперед, в назначенные районы, чтобы решить все поставленные командованием задачи.

Материал подготовили Алиса Краузова и Михаил Долгих