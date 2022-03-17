Современная авионика и точнейшая стрельба: как боевые вертолеты РФ господствуют в воздухе на Украине

Очередная пара «Аллигаторов» уходит в сторону хвойных лесов Украины. Основные силы противника окопались тут - в урочищах и чащах. Бьют исподтишка. ПЗРК, Javelin, стрелковое оружие… Почти с каждого вылета наша авиация приносит свежие попадания. Но продолжает расчищать дорогу наземным войскам для дальнейшего продвижения.

Позиции наводчиков артиллерии, ротные опорные пункты противника уничтожены. Точные координаты экипажи получают из пунктов авианаведения на основе данных разведки и беспилотников.

Ка-52 оснащены самой современной авионикой. Наведение на цели и их уничтожение пилоты могут наблюдать на специальных мониторах.

«Лучшие в мире характеристики вертикальной скороподъемности, точности пушечной стрельбы, Соосная схема расположения винтов, позволяющая летать даже задом-наперед. Все это о легендарном «Аллигаторе». Все это, умноженное на боевой опыт в Сирии. Все это делает нашу авиацию на Украине практически неуязвимой», - рассказал корреспондент «Звезды» Виталий Никулин.

Противник тоже не дремлет. Применяет вооружение с земли. Были попадания по борту. Сами вражеские силы скрываются в лесу. Как правило, это вооруженная техника, бронемашины, танки.

«Вертушки» решают боевые задачи на переднем крае и в тактической глубине. Их возвращение прикрывают дивизионы зенитных ракетно-пушечных комплексов.

Боевую мощь всех вертолетов, которые находятся на полевом аэродроме, сложно как-то суммировать и подсчитать. Но пока они на земле - она фактически рана нулю. Самые опасные здесь на поверхности - вот такие «Панцири», которые как раз и прикрывают, и накрывают все винтокрылые машины во время предполетной подготовки.

«От нас зависит тот объект, который мы здесь охраняем. Если мы что-то пропустим, мало не покажется всем. И на нас здесь лежит очень большая ответственность», - указал командир ЗРПК «Панцирь С-1».

В воздушном пространстве Украины наша авиация продолжает удерживать господство. Как говорят сами летчики, поставленные задачи они готовы выполнять в любое время суток при любой погоде и столько по времени, сколько это необходимо наступающим российским батальонно-тактическим группам.

Материал подготовили Алиса Краузова и Михаил Долгих