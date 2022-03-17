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«Бастионы» Балтфлота поразили условные цели в море в Калининградской области

Максим Румянцев
03:39 17.03.2022
Для отработки задач было привлечено около 100 военнослужащих и более десяти единиц автомобильной и специальной техники.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В соответствии с планом боевой подготовки расчеты противокорабельных ракетных комплексов Балтийского флота в Калининградской области провели тренировки по нанесению ударов по морским целям с использованием передвижных береговых ракетных комплексов.

Расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» Балтийского флота провели плановую тренировку по обороне побережья Калининградской области при возникновении угрозы нанесения ракетных ударов корабельными группировками условного противника из акватории Балтики.

Расчеты совершили марш из пункта постоянной дислокации в назначенный район, отработали нормативы приведения в готовность пусковых установок и организацию маскировки, а также выполнили алгоритмы получения целеуказания и нанесения удара по отряду кораблей условного противника с выполнением электронных условных пусков ракет.

«Определенное количество вот таких дивизионов комплексов «Бастион» сейчас рассредоточено вдоль побережья в зоне ответственности Балтийского флота. Но точное количество, район учений по понятным причинам называть нельзя. Любая привязка к местности исключена: комплексы на боевом дежурстве», - рассказал побывавший на военных учениях корреспондент «Звезды» Максим Румянцев.

Корреспондент добавил, что «одно сказать можно: море совсем рядом и оно под полным контролем наших ракетчиков».

В качестве кораблей условного противника выступили корабли флота, в настоящее время выполняющие задачи в море. К отработке задач было привлечено порядка 100 военнослужащих и свыше десяти единиц автомобильной и специальной техники.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Олег Давыденко.

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