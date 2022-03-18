Армия Умелые действия командования: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине Российские военнослужащие благодаря умелым действиям командования сумели достигнуть успеха в ходе выполнения задач спецоперации РФ на Украине. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Бойцы проявляют отвагу и мужество, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине. © Минобороны России Полковник Дмитрий Марков, командир инженерной бригады Инженерно-штурмовое отделение тактической группы под руководством полковника Дмитрия Маркова выполняло задачу проведения инженерной разведки местности в ходе совершения марша в район головного сооружения гидроузла Северо-Крымского канала. После прибытия в назначенный район, в ходе проведенной на гидроузле разведки полковником Дмитрием Марковым вместе с личным составом отделения были обнаружены самодельные взрывные устройства на входной двери, а также на механизмах гидроузла, общей массой три килограмма в тротиловом эквиваленте, которые были на месте обезврежены российскими военными. Также группой под руководством Дмитрия Маркова сосредоточенными зарядами были подорваны и разрушены заваренные и заблокированные шлюзы гидроузла, что обеспечило ток воды по Северо-Крымскому каналу. Под непосредственным руководством полковника Маркова осуществлен подрыв дамбы, блокировавшей поток воды по Северо-Крымскому каналу. © Минобороны России Лейтенант Алексей Зотеев В ходе проведения операции по освобождению населенного пункта от националистов российские подразделения столкнулись с качественно организованной эшелонированной обороной на подступах к городу. В ходе завязавшегося боя враг внезапно предпринял попытку контратаки и открыл ожесточенный огонь из реактивных систем залпового огня по российским войскам. Лейтенант Алексей Зотеев, командующий расчетом тяжелого огнеметного взвода, мгновенно оценив ситуацию, точным огнем уничтожил позицию вражеских РСЗО. Расчет под командованием Алексея Зотеева, находясь под сосредоточенным огнем противника, проявил мужество и отвагу и, умело маневрируя на поле боя, нанес точное огневое поражение по внезапно выдвигающимся колоннам бронетехники и живой силы противника. В результате умелых действий экипажа уничтожено более 10 единиц бронетехники противника и до 40 человек живой силы. Остальная часть украинских националистов, понимая бесперспективность дальнейшего сопротивления, бежала с поля боя. Мужественные и отважные действия расчета способствовали отражению контратаки противника и дальнейшему развитию наступательных действий российских войск. © Минобороны России Сержант Алексей Гапченко, командир отделения Колонна, сопровождаемая отделением под руководством сержанта Алексея Гапченко, в ходе движения наткнулась на тщательно замаскированную и подготовленную националистами засаду. Завязался неравный бой с превосходящими силами противника. Несмотря на неравные шансы, в результате боестолкновения отделением Алексея Гапченко был нанесен значительный ущерб живой силе противника. Сам Алексей в ходе боя лично уничтожил до 10 националистов. Также отделением сержанта Гапченко в плен было взято

13 украинских неонацистов, которые в ходе допроса сообщили ценные сведения, позволившие вскрыть планы врага в заданном районе. Самоотверженные действия отделения сержанта Гапченко позволили продолжить продвижение войск и выйти в назначенный район в установленное время. © Минобороны России Старший сержант Родион Попов, командир отделения Группа под руководством старшего сержанта Родиона Попова, в ходе выполнения специальной задачи обнаружила замаскированный склад с боеприпасами, тщательно охраняемый украинскими националистами. Используя имеющийся боевой опыт и оценив возможности вверенного ему подразделения, а также силы противника, Родион Поповогнем из гранатомета уничтожил два вражеских грузовика в целях достижения внезапности и паники в рядах противника. Открывшие беспорядочный ответный огонь националисты были уничтожены группой сержанта Попова. В результате оперативных и грамотных действий старшего сержанта Попова группой был захвачен склад с большим скоплением боеприпасов, гранатометов и стрелкового оружия. При этом, сама группа российских военных потерь не понесла. Материал подготовили Алиса Краузова и Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика