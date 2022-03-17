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Пробиться к российской границе: как военные РФ спасают отчаявшихся украинских беженцев

Анатолий Бородкин
02:32 17.03.2022
Российские военнослужащие доставили первую организованную группу беженцев из села Липцы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Позади целые недели в сырых подвалах и соседских погребах, ночные минометные обстрелы Нацгвардии их родных сел. Больше не нужно ждать «гуманитарку», которую, если удастся, под огнем доставят российские солдаты.

Екатерина вместе с мужем 10 километров шла пешком от разрушенной дачи в деревне Русские Тишки до села Липцы, где их и подобрали военнослужащие общевойсковой армии ЗВО. Теперь все самое страшное они оставили за спиной.

«Первую организованную группу беженцев доставили российские военнослужащие из села Липцы - это 17 километров от Нехотеевки. Люди стягивались в это село, узнав о том, что есть возможность пробиться к российской границе», - рассказал корреспондент «Звезды» Анатолий Бородкин.

Пять автобусов предоставила народная милиция ЛНР. При первом затишье колонна выдвинулась из Липцов к пункту пропуска у Нехотеевки. У Пахомовых шестеро детей. Вместе со свекровью, которая уже плохо ходит, они почти безвылазно сидели в бомбоубежище и все эти страшные дни, как могли, успокаивали ребятишек.

Большинство из 130 взрослых в первой организованной группе беженцев - совсем пожилые люди, инвалиды-колясочники или многодетные матери. Чаще удается вывести людей из зон соприкосновения небольшими группами.

«Когда мы были здесь в прошлый раз, на пункте пропуска у хутора Нехотеевка мы насчитали более 50 легковых автомобилей с украинской стороны, пересекающих российскую границу. А сегодня, приехав встретить первую организованную группу беженцев, здесь машин можно увидеть как минимум в три раза больше. Их порядка двухсот», - отметил наш журналист.

Часть беженцев встречают родственники. Остальных, как Пахомовых, у кого в России никого нет, доставят в стационарный пункт временного размещения в Старом Осколе. А пока горячий обед за столом - всей семьей.

Российские военные готовятся вывезти беженцев в ближайшее время. Главное, чтобы по мирной колонне с гражданами Украины не открыли огонь их соотечественники.

Материал подготовили Алиса Краузова и Михаил Долгих

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