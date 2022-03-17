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Минобороны РФ: около 43 тысяч человек эвакуированы из Мариуполя за сутки

21:38 17.03.2022
В частности 3144 человека были эвакуированы на автобусах и личных автомобилях из разных населенных пунктов на Киевском и Харьковском направлениях.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сообщил, что за последние сутки была обеспечена безопасная эвакуация порядка 43 тысяч мирных жителей Мариуполя. Как отметил представитель военного ведомства, 3144 человека были эвакуированы на автобусах и личных автомобилях из разных населенных пунктов на Киевском и Харьковском направлениях.

«В результате проводимой в Мариуполе гуманитарной операции сегодня обеспечена безопасная эвакуация из города еще 42 992 человек. Населению передано 134 тонны медикаментов, предметов первой необходимости, а также продовольствия, в том числе детского питания», - отметил Мизинцев на брифинге.

Кроме того, начальник НЦУО РФ указал, что в заложниках у территориальных батальонов Украины остаются 6 894 гражданина из 21 страны.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

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