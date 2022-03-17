Минобороны подписало соглашение о сотрудничестве с Финансовым университетом при Правительстве РФ

Заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова подписала Соглашение о сотрудничестве между Финансовым университетом при Правительстве РФ и оборонным ведомством. В МО РФ объяснили, что подписание данного документа поспособствует выходу на новый уровень в сферах образования, подготовки кадров и дополнительного профессионального образования с учетом использования дистанционных технологий.

«Кроме того, сотрудничество позволит усовершенствовать проведение научных исследований, осуществление экспертно-аналитической и консультационной деятельности, взаимодействие в области мониторинга расчетов при выполнении государственного оборонного заказа, планирование расходов на обеспечение мероприятий в области международной деятельности Российской Федерации с международными организациями», - отметили в Минобороны РФ.

Более того, привлечение военным ведомством образовательного, научно-экспертного потенциала вуза, включая накопленный им опыт в решении научно-прикладных задач в различных областях экономической деятельности позволит повысить уровень интеллектуального потенциала для развития учебно-методической, научно-исследовательской и консультационной работы по приоритетным направлениям государственной политики, госслужбы, военно-технического сотрудничества, а также научной и образовательной деятельности.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.