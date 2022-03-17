В ДНР сообщили об обстреле ВС Украины поселка Зайцево
Согласно данным, вооруженными силами Украины было выпущено 6 мин 120 мм калибра.
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В признанной Донецкой Народной Республике заявили об обстреле населенного пункта Зайцево(южное) со стороны украинских вооруженных сил. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).
По информации Telegram-канала организации, Вооруженными силами Украины было выпущено 6 мин калибром 120 мм.
Ранее в Донецкой Народной Республике сообщали о применении «Точки-У» украинскими вооруженными силами. В результате применения тактического ракетного комплекса в Макеевке оказалось четверо пострадавших, один из них ребенок.