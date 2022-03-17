В ДНР сообщили об обстреле ВС Украины поселка Зайцево

В признанной Донецкой Народной Республике заявили об обстреле населенного пункта Зайцево(южное) со стороны украинских вооруженных сил. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

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