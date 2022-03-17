Сладкое золото: в России массово скупают сахар

Кассир одного из супермаркетов Нижнего Новгорода заставшим ее врасплох покупателям так и не смогла ответить - куда все же пойдут не очень надежно спрятанные килограммы сахара: лично для себя или на перепродажу? Зато на полках зияющая пустота. Сахара нет. А на видео со служебного входа того же супермаркета его предостаточно. Случайный прохожий снял, как розничный товар становится оптовым.

«Это сотрудники клининговой компании. Которые в течение предыдущего дня как простые покупатели приходили и через кассу этот сахар покупали», - заявил руководитель направления по взаимодействию с органами государственной власти торговой сети Алексей Сорокин

Только вот рядовых покупателей это объяснение явно не устраивает. В считаные дни именно сахар стал дефицитным во многих магазинах по всей стране.

«Связано это с тем, что у наших потребителей сильна генетическая память. Было много сложных моментов в истории, иногда их приходилось вспоминать и закупаться, чтобы семья не голодала», - рассказал сопредседатель национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин.

Бежать в магазин и скупать продукты первой необходимости многих, конечно, заставляет и необоснованный рост цен на местах. Тот же сравнительно недорогой сахар в одном из сетевых магазинов Петербурга разобрали мгновенно. Интересно, что в некоторых крупных супермаркетах с полок внезапно исчезли не только сахар, но также мука и соль. Появляются проплешины даже на полках с туалетной бумагой.

В списке дефицитных товаров, как ни странно, оказались и средства личной гигиены для женщин - полки с тампонами и прокладками полупустые. Теперь такую продукцию чаще ищут в интернет-магазинах.

При этом в Минпромторге заявляют, что россиянам не нужно делать стратегические запасы средств гигиены. В стране достаточно мощностей для их производства и дефицита не будет.

«Женская гигиена, подгузники, у нас запасов в сетях сделано очень много, от двух-трех месяцев, запасы сырья и материалов у производителей на два-три месяца. Нет риска дефицита, и если полки пустеют, есть вопросы логистики, перестройки цепочек поставок», - заявил замминистра промышленности Виктор Евтухов.

Слухи, сообщения в СМИ или социальных сетях. Эксперты советуют не поддаваться панике, чтобы не переплачивать за искусственный ажиотаж.

«В отношении повседневных товаров повседневного спроса уже принято решение об импорте, любая продукция может быть куплена в другой стране и спокойно завезена в РФ без согласия правообладателя. Китай, Казахстан Армения, Белоруссия, можно купить технику, комплектующие, сырье и так далее. Это все можно ввезти, упрощается таможня, снижается пошлина. Это повлияет на фиксирование цены. Товары будут доступны», - заявил председатель общественной организации по защите прав потребителей Олег Павлов.

На рынке лекарств, как уверяет глава Минздрава Михаил Мурашко, ситуация стабильная. Нехватку некоторых препаратов в аптеках объясняют временным сбоем во внутренней логистике.

Объемы производства и поставок лекарств и фармсубстанций, включая импортные, в этом году значительно опережают показатели прошлого года.

Дефицит сейчас испытывают и сами продавцы. Из-за сбоев с поставками чековой бумаги в некоторых магазинах заканчиваются кассовые ленты. За невыдачу покупателям чеков, Федеральная налоговая служба уже решила не наказывать предпринимателей штрафом. Бумажные чеки заменять электронными аналогами.