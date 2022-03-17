Фальков поддержал предложение признать в России дипломы вузов ЛДНР

В России могут признать дипломы вузов и ученые степени, полученные в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом заявил глав Минобрнауки Валерий Фальков по итогам встречи в Госдуме по теме подготовки соглашений по вопросам науки и образования.

«Партия "Единая Россия" вышла с предложением о признании дипломов, ученых степеней и ученых званий Донецкой и Луганской народных республик на территории РФ. Мы поддерживаем это предложение и подготовили проект соответствующего межправсоглашения, которое может быть подписано в самое ближайшее время», - цитирует РИА Новости слова Фалькова.

У выпускников школ республик также может появиться возможность беспрепятственно поступать в российские вузы. Фальков также отметил, что сейчас поддержку получаю российские студенты, которые захотели перевестись из зарубежных вузов. Министерство получило 167 заявлений и обращений, часть студентов уже переведены.