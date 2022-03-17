Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Трамп признался, что удивился, когда началась спецоперация РФ на Украине

Егор Левин
10:16 17.03.2022
Экс-президент США назвал решение начать спецоперацию «печальным для всего мира» и вновь напомнил, что он всегда якобы был «очень жестким» в отношении РФ.
Трамп признался, что удивился, когда началась спецоперация РФ на Украине
© Фото: POOL, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что российская спецоперация на Украине стала для него неожиданностью. Он признался, что не рассматривал российские войска как вариант прямого воздействия.

«Я удивлен, удивлен. Думал, что он (президент РФ Владимир Путин. - Прим. ред.) так вел переговоры, когда отправил военных к границе. Я думал, что это был жесткий, но умный способ ведения переговоров. Полагал, что он собирается заключить хорошую сделку, как это делают все, с США, как в случае с любой торговой сделкой», - сказал Трамп в интервью изданию Washington Examiner.

Однако при этом бывший президент назвал само решение начать спецоперацию «печальным для всего мира» и снова напомнил, что именно он якобы всегда был «очень жестким» в отношении России, хотя и «хорошо ладил» с Путиным.

Ранее Трамп заявил, что российский лидер оказался умнее нынешнего американского руководства и переиграл его в ситуации с Украиной. При этом экс-президент подчеркнул, что вопрос не в том, насколько умный Путин, а в том, что глупы лидеры США.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:20 Армия
Видео
Минобороны России: США на Украине изучали передачу человеческих болезней через летучих мышей
05:02 Армия
Видео
Сверхманевренное прикрытие: как боевые вертолеты РФ выполняют сопровождение колонн на Украине
10:21 Армия
Видео
ВС РФ уничтожили 181 украинский самолет и вертолет с начала спецоперации
09:47 В стране и мире
Видео
Жительница Мариуполя рассказала о подрыве здания драмтеатра украинскими националистами
09:14 В стране и мире
В МИД РФ заявили, что страны-поставщики оружия Украине создают сами себе проблемы
Популярное
Решительность и профессионализм: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине
Видео
Минобороны РФ: 4 человека погибли после обстрела ВСУ колонны беженцев на Харьковском направлении
Видео
Горящие обломки: МО РФ показало кадры уничтожения украинских складов с боеприпасами ВСУ
Видео
Разящий «Иноходец»: в МО РФ показали, как ударный БПЛА уничтожает военную технику ВСУ
Видео
Авиация ВКС РФ и средства ПВО сбили три украинских самолета и четыре беспилотника за последние сутки
Видео
Тактика точечных ударов: как артиллерия ЛНР уничтожает противника в ходе спецоперации
#}
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.