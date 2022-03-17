Трамп признался, что удивился, когда началась спецоперация РФ на Украине

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что российская спецоперация на Украине стала для него неожиданностью. Он признался, что не рассматривал российские войска как вариант прямого воздействия.

«Я удивлен, удивлен. Думал, что он (президент РФ Владимир Путин. - Прим. ред.) так вел переговоры, когда отправил военных к границе. Я думал, что это был жесткий, но умный способ ведения переговоров. Полагал, что он собирается заключить хорошую сделку, как это делают все, с США, как в случае с любой торговой сделкой», - сказал Трамп в интервью изданию Washington Examiner.

Однако при этом бывший президент назвал само решение начать спецоперацию «печальным для всего мира» и снова напомнил, что именно он якобы всегда был «очень жестким» в отношении России, хотя и «хорошо ладил» с Путиным.

Ранее Трамп заявил, что российский лидер оказался умнее нынешнего американского руководства и переиграл его в ситуации с Украиной. При этом экс-президент подчеркнул, что вопрос не в том, насколько умный Путин, а в том, что глупы лидеры США.