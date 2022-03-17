Десятки автобусов: очередная эвакуационная колонна отправилась на Украину из Ростовской области

Очередная колонная эвакуационного транспорта отправилась на территорию Украины из Ростовской области. По ту сторону границы множество украинцев и граждан, оказавшихся в стране на момент начала спецоперации, ожидают помощи российских военнослужащих.

Корреспондент «Звезды» Ксения Николаева лично смогла пронаблюдать, как десятки пассажирских автобусов с сопровождением пересекли границу стран в через контрольно-пропускной пункт Весело-Вознесенский. В Россию они вернутся уже с салонами, полными людей - беженцев, стремящихся уйти от опасности в соседнее государство.

Ранее правительство РФ утвердило постановление о распределении по регионам России более 95 тысяч жителей Украины и народных республик Донбасса, которые оказались вынуждены покинуть свой дом. Согласно документу, распределение прибывших мирных граждан будет проходить по принципу приоритетности размещения лиц в тех субъектах, где проживают их родственники.

Материал подготовили Анна Берестовая и Николай Баранов