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Спас комендантский час: как удалось избежать жертв во время удара «Точки-У» по Макеевке

Станислав Иващенко
алиса краузова
06:02 16.03.2022
«Звезда» рассказывает, что известно об очередной атаке «Точкой-У» по жилой территории.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Kamishov Telegram
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Украинские войска снова ударили по городу ДНР тактической ракетой «Точка-У». Всего день спустя после трагедии в Донецке под прицел ВСУ попала соседняя Макеевка. Взрыв ракеты местные жители случайно сняли на видео.

«Точка-У» упала в жилом микрорайоне, во дворе среди многоэтажных домов.  Взрывная волна выбила окна и стекла балконов. Разрушила десятки квартир. На месте удара побывал корреспондент «Звезды» Станислав Иващенко.

«Ракета зарылась прямо в землю, в асфальт. И оставила после себя кратер глубиной около одного метра», - отметил он.

Как сообщил журналист, благодаря тому, что в республике с 23:00 действует комендантский час и люди как можно быстрее стараются попасть домой, в момент нанесения удара на улице никого не оказалось. Однако пострадавших избежать не удалось.

«По информации экстренных служб, в результате взрыва пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Им уже оказана медицинская помощь. Жителей разрушенных квартир направили в пункт временного размещения. Он развернут на базе местной школы», - обозначил корреспондент.

Ранее «Звезда» продемонстрировала разрушенные фасады домов, располагавшихся в микрорайоне «Солнечный», который оказался объектом ракетного удара.

Материал подготовили Алиса Краузова и Николай Баранов 

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