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СМИ сообщили о возможном запуске КНДР баллистической ракеты

Марина Крижановская
04:41 16.03.2022
Отмечается, что данный запуск баллистической ракеты стал уже десятым по счету в нынешнем году.
СМИ сообщили о возможном запуске КНДР баллистической ракеты
© Фото: Defense Ministry Keystone Press Agency Globallookpress
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По данным СМИ, в среду, 16 марта, Корейской Народно-Демократической Республикой был осуществлен запуск предположительно баллистической ракеты. Данный запуск стал уже десятым в 2022 году.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на японское телевидение, Министерство обороны Японии уже занимается сбором и анализом информации, относящейся к очередному запуску ракеты со стороны Северной Кореи. Также японский канал приводит информацию о начале работы при канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды кризисного штаба. Сообщается, что в настоящее время он собирает информацию о возможном ущербе от пуска ракеты Пхеньяном.

Дополнительно информируется об усилении боевой готовности воинских подразделений на Корейском полуострове Южной Кореи и США. Подразделения обеих стран находятся в постоянном контакте. Данные сведения поступили от комитета начальников штабов южнокорейских вооруженных сил.

В начале марта сообщалось о запуске КНДР неопознанного снаряда в сторону Японского моря. На следующий день, 6 марта, Северная Корея сообщила, что запуск произошел в рамках испытания систем разведывательного спутника.

На тот момент это испытание боевой техники стало уже девятым в 2022 году. Ранее, 5 и 11 января северокорейские вооруженные силы проводили пуски гиперзвуковых ракет, а 14 января - двух баллистических ракет малой дальности. Далее, 25 января, последовало испытание двух крылатых ракет большой дальности. Еще два пуска баллистических ракет КНДР состоялись 30 января и 27 февраля. 

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