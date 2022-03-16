СМИ сообщили о возможном запуске КНДР баллистической ракеты

По данным СМИ, в среду, 16 марта, Корейской Народно-Демократической Республикой был осуществлен запуск предположительно баллистической ракеты. Данный запуск стал уже десятым в 2022 году.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на японское телевидение, Министерство обороны Японии уже занимается сбором и анализом информации, относящейся к очередному запуску ракеты со стороны Северной Кореи. Также японский канал приводит информацию о начале работы при канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды кризисного штаба. Сообщается, что в настоящее время он собирает информацию о возможном ущербе от пуска ракеты Пхеньяном.

Дополнительно информируется об усилении боевой готовности воинских подразделений на Корейском полуострове Южной Кореи и США. Подразделения обеих стран находятся в постоянном контакте. Данные сведения поступили от комитета начальников штабов южнокорейских вооруженных сил.

В начале марта сообщалось о запуске КНДР неопознанного снаряда в сторону Японского моря. На следующий день, 6 марта, Северная Корея сообщила, что запуск произошел в рамках испытания систем разведывательного спутника.

На тот момент это испытание боевой техники стало уже девятым в 2022 году. Ранее, 5 и 11 января северокорейские вооруженные силы проводили пуски гиперзвуковых ракет, а 14 января - двух баллистических ракет малой дальности. Далее, 25 января, последовало испытание двух крылатых ракет большой дальности. Еще два пуска баллистических ракет КНДР состоялись 30 января и 27 февраля.