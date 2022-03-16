Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Расчеты БПЛА ЦВО обследовали районы возможных подтоплений в Кемеровской области

03:21 16.03.2022
В ходе учений обследованы районы возможных подтоплений, что в дальнейшем позволит определить порядок проведения противопаводковых мероприятий, включая и подрывные работы.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Военнослужащие расчетов БпЛА Центрального военного округа (ЦВО) провели учение в Кемеровской области по мониторингу ледовой обстановки. В ходе проведения мероприятия военнослужащие использовали беспилотные летальные аппараты и квадрокоптеры для проведения мониторинга паводковой ситуации в случае защиты населенных пунктов от паводка.

При помощи дронов военнослужащие обследовали районы возможных подтоплений, что позволит им в дальнейшем определять порядок проведения противопаводковых мероприятий, включая и подрывные работы. Кроме того, расчеты БпЛА отработали ведение аэрофотосъемки, которая помогает определить уровень воды, спрогнозировать паводок, увидеть, как вода начинает затапливать регион в период паводка. Беспилотные аппараты работали на высоте от 50 до 300 метров.

В ЦВО для борьбы с паводками подготовили более 50 подрывных и эвакуационно-спасательных групп, в состав которых вошли более 300 военнослужащих по контракту и свыше 80 единиц спецтехники. Они готовы помочь в проведении инженерной разведки, ликвидации ледовых заторов, защите мостов и гидротехнических сооружений, спасении людей при наводнениях.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Андрей Работнов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
03:06 В стране и мире
Видео
Под постоянным обстрелом: корреспондент «Звезды» побывал на подступах к Северодонецку
02:22 В стране и мире
Видео
Полбуханки хлеба гумпомощи и инстаграмный президент: беженцы рассказали, почему покинули Украину
22:05 В стране и мире
Видео
В ДНР сообщили об ударе ВСУ «Точкой-У» по Макеевке
20:07 Армия
Видео
Пара разрушенных штурмовиков: кадры обломков двух Су-25 ВВС Украины в Херсонской области
20:04 В стране и мире
Источник: под Киевом ликвидированы двое высокопоставленных офицеров украинской военной разведки
Популярное
Видео
Тактика точечных ударов: как артиллерия ЛНР уничтожает противника в ходе спецоперации
Опыт и самоотверженность: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине
Видео
Каждый вылет - боевой: корреспондент показала работу аэродрома ВКС в ходе спецоперации на Украине
Дзюба попросил Карпина не вызывать его в сборную РФ из-за родственников на Украине
«Леденящий душу»: в Британии оценили уникальные кадры пуска ракеты «Циркон»
Видео
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения «Аллигаторами» украинской артиллерии
#}
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.