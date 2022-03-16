Расчеты БПЛА ЦВО обследовали районы возможных подтоплений в Кемеровской области

Военнослужащие расчетов БпЛА Центрального военного округа (ЦВО) провели учение в Кемеровской области по мониторингу ледовой обстановки. В ходе проведения мероприятия военнослужащие использовали беспилотные летальные аппараты и квадрокоптеры для проведения мониторинга паводковой ситуации в случае защиты населенных пунктов от паводка.

При помощи дронов военнослужащие обследовали районы возможных подтоплений, что позволит им в дальнейшем определять порядок проведения противопаводковых мероприятий, включая и подрывные работы. Кроме того, расчеты БпЛА отработали ведение аэрофотосъемки, которая помогает определить уровень воды, спрогнозировать паводок, увидеть, как вода начинает затапливать регион в период паводка. Беспилотные аппараты работали на высоте от 50 до 300 метров.

В ЦВО для борьбы с паводками подготовили более 50 подрывных и эвакуационно-спасательных групп, в состав которых вошли более 300 военнослужащих по контракту и свыше 80 единиц спецтехники. Они готовы помочь в проведении инженерной разведки, ликвидации ледовых заторов, защите мостов и гидротехнических сооружений, спасении людей при наводнениях.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Андрей Работнов.