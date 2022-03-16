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Володин заявил, что атаки на Путина ведутся с целью разрушить Россию

алиса краузова
23:55 16.03.2022
В Госдуме РФ призвали мировое сообщество осознать роль США в событиях на Украине.
Володин заявил, что атаки на Путина ведутся с целью разрушить Россию
© Фото: Pavel Bednyakov Kremlin Pool Globallookpress
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Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что в настоящее время в Вашингтоне происходит массовая истерика в связи с ситуацией на Украине. Это состояние, согласно его словам, затрагивает всех: от сенаторов до главы государства.

По замечанию госдеятеля, президент США Джо Байден постепенно приходит к пониманию собственной ответственности за украинские события. Ведь долгое время весь мир наблюдал, как российский лидер призывал американского коллегу достигнуть согласия по гарантиям безопасности.

«Силового решения на Украине можно было избежать», - написал он в своем Telegram-канале, подметив, что Байден, в свою очередь, не посчитал возможным пойти на диалог.

Как отметил Володин, именно по вине американской стороны Украина оказалась «накачана» вооружением, попавшим затем в руки националистов. Теперь же мы имеем ситуацию, когда мирные граждане используются в качестве «живого щита» и не могут выбраться из зоны боевых действий.

Председатель Государственной Думы посчитал, что настала пора мировому сообществу осознать, кто является истинным виновником милитаризации и нацификации Украины.

«Байден, сенаторы и конгрессмены США были инициаторами этих решений. Именно они совершили преступления против человечества и должны быть привлечены к суду», - указал депутат.

При этом, по мнению государственного деятеля, европейским лидерам уже давно стоило продемонстрировать самостоятельность и обратиться к США и НАТО с требованием остановить милитаризацию Украины, чтобы не допустить катастрофы в Европе.

В заключении Володин обозначил, что все нападения на Путина сейчас, очевидно, производятся с целью разрушить страну. Однако инициаторы атак не учли одного: они совершенно не знают российский народ.

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