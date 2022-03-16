«Все должны сплотиться ради Родины»: народный художник СССР Шилов поддержал спецоперацию по защите Донбасса

Российские военнослужащие жертвуют собственной жизнью ради сохранения народов РФ и Украины, а президент России Владимир Путин - это великий патриот страны, все действия которого, включая специальную военную операцию по защите Донбасса, это доказывают. Такое мнение выразил Народный художник СССР Александр Шилов в беседе со «Звездой».

«Увы, у Америки, у всех стран, которые входят в это сообщество, да даже те, которые не входят, они проявляют сплоченную агрессию. И у них задача одна, как у Гитлера в свое время, - разорвать Советский Союз и сделать нас рабами. Здесь задача та же самая. Только я хотел бы сказать, здесь применяются еще более ужесточенные способы борьбы и с народом ДНР, и с нами», - говорит Шилов.

По мнению художника, великая заслуга Владимира Путина, министра обороны РФ, генерала армии Сергея Шойгу и Генерального штаба в том, что они думают не только о настоящем времени, в котором живет Россия, но и о будущем страны. При этом у российского руководства не было другого выбора, кроме как «начать первыми», отметил Шилов.

«Мало того, что они нас окружили базами, они их снаряжали оружием, и до сих пор иностранные наемники воюют их оружием. Здесь нет никакого прибавления, чтобы в мире нам казаться перед иностранцами, другими странами в хорошем свете. Мы на деле доказываем, что мы миролюбивая армия, мы защищаем свое Отечество. Нет более священного долга, чем защищать свое Отечество», - подчеркивает художник.

Александр Шилов также выразил искреннюю надежду на победу России и заявил, что мечтает написать портрет одного из героев. Также он провел съемочную группу «Звезды» по одному из залов своей галереи, в котором красуются портреты летчиков, разведчиков, партизан, блокадников и многих других военнослужащих, написанных Шиловым.

«Все люди, независимо от профессии, должны сплотиться ради Родины вокруг Путина. Ради того, чтобы сохранить свое Отечество. И те, кто критикуют начатые вынужденные военные действия, я считаю, это никуда не годится. Это самое настоящее предательство. Это не жалость к тем, кто погибает», - считает Шилов.

Художник также обратил внимание на то, что Россия защищает Донецкую и Луганскую Народные республики, которые недавно были признаны независимыми. Более того, РФ взяла под защиту и тех, кто обвиняет президента, потому что в случае нападения на Россию, «били бы всех без разбора», пояснил Шилов.

«Мы же самодостаточны, у нас потрясающие природные ресурсы. Есть все, как ни у одной страны. У нас много земли для сельского хозяйства, у нас один из самых талантливых народов во всех областях. Это не мои шовинистические заявления, я просто говорю, что наш народ очень талантлив», - полагает художник.

Во время своего недавнего выступления Сергей Шойгу выразил необходимость бороться с людьми, которые уничтожают Россию изнутри, вспоминает Шилов. По его словам, они пропагандируют «анти-искусство», при помощи которого уничтожена вся Европа, на всю страну.

«И это “анти-искусство”, глядя на Запад, пустое, бессердечное, примитивное, убогое, убивающее в человеке все святое, они сюда завозят. Нам надо воспитывать патриотизм, начиная с яслей, иначе нам некому будет защищать Отечество. Если мы будем воспитываться на Интернете, сплетнях, гадостях, антигосударственных, античеловеческих, тоже будет убиваться все святое», - утверждает художник.

В настоящее время происходит конец гегемонии США и Европы, которые пытались возвыситься над Россией. Происходящее в мире сейчас означает лишь то, что они давно копили замыслы уничтожить и разделить Россию, считает Шилов.

«Они же Украину превратили в базу военную, плацдарм для нападения на Россию, это однозначно. Как же Путин с Шойгу и Герасимовым могли допустить то, чтобы наше Отечество было уничтожено? Мы защищаемся, мы не нападаем. У нас выхода нет, нас подперли к этой “красной черте”», - добавил художник.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.