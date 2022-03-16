Полбуханки хлеба гумпомощи и инстаграмный президент: беженцы рассказали, почему покинули Украину

Ежедневно растет число людей, стремящихся покинуть Украину и перебраться подальше от постоянных взрывов и сложной гуманитарной ситуации - на территорию РФ. Корреспондент «Звезды» Анатолий Бородкин побывал на контрольно-пропускном пункте Нихотеевка в Белгородской области и смог лично пронаблюдать за прибытием беженцев.

«По словам пограничников, поток машин с украинской стороны увеличивается каждый день. На этом пункте пропуска мы около часа и начитали более 50 легковых автомобилей и микроавтобусов. Люди едут с маленькими детьми, с совсем пожилыми родственниками и пытаются обезопасить себя всеми возможными способами: повязывают белые ленты, вывешивают белые флаги, пишут на стеклах «маленькие дети». Но сейчас уже, к счастью, все позади», - рассказал журналист.

Бородкин побеседовал с несколькими семьями, остановившимися на КПП и узнал, как они добирались до границы. У большинства ответ оказался один - довезли, помогли. Кому-то такие же простые граждане, а кому-то российские военнослужащие.

Влад Зайцев оказался в числе беженцев, выбравшихся благодаря согражданам. За небольшую плату, покрывающую расходы на бензин, с которым сейчас на Украине проблемы, его довез неравнодушный водитель.

Ехать, признался молодой человек, было страшно, но выбора не оставалось. Окончательное решение было принято в тот момент, когда на территорию в 700 метрах от жилища прилетели снаряды. Как указал Зайцев, скорее всего еще много людей соберутся уезжать в ближайшие дни.

«Там сейчас очень стало опасно. Даже в центре», - объяснил он.

С собой чемоданы и два кота. Все что взяли - с тем и приехали. Так добрались до России Эрик Мартынов с супругой. Паре повезло - у них есть родственники в Воронеже, которые приедут забрать их на машине вместе со всем, что уже давно было сложено в багаж.

«На чемоданах сидели. Просто ты сидишь и не понимаешь, что будет завтра. Каждый день то громче, то тише. То ты спишь в коридоре.., то приходишь на диван нормальный спать, но потом тебя будят какие-то выстрелы, и ты думаешь, что лучше пойти в коридор от греха подальше», - описал Мартынов.

Таких, как он с женой - решившихся ухать - очень много в его родном Харькове. Однако есть и те, кто не собирается покидать жилье, что бы ни случилось. Как считает Эрик, бедность заставляет украинцев до последнего держаться за свои квартиры.

«Все держатся за недвижимость. Никто не может сказать: все, эта квартира, нафиг она нужна - лучше выжить. Народ будет погибать в своей квартире», - отметил он.

Ситуация в городе такая, что жители оказываются вынуждены рисковать жизнями, чтобы купить себе поесть. Как объяснил беженец, от украинской гумпомощи толку мало. Дают мешочек каши, бутылку плохо фильтрованной воды и полбуханки хлеба - вот и вся гуманитарная помощь.

«Оно все настолько необдуманно, настолько несобранно, что будто не правительство что-то пытается сделать для нас, а обычные люди, неравнодушные, пытаются хотя бы что-то сделать для других... А правительство... По факту, инстраграмный президент у нас, круто. Мы говорим, мы потом договорим , а вы держитесь... Реально у тебя дом из-под задницы уходит и ты читаешь эти все новости по поводу того, что переговоры переносятся», - заявил Мартынов.

Друзья семейства остались на Украине: кто в бомбоубежище, кто выехал во Львов. А во Львове, между тем, люди спят на чемоданах, потому что идти некуда. Местные жители, как указал мужчина, «заламывают цены» на съем квартир. Доходит чуть ли не до 150 долларов за ночь.

«Эвакуационные поезда со всей страны везут людей во Львов. Что во Львове делать люди потом уже не понимают», - подметил Эрик.

У некоторых беженцев ситуация перед отбытием в Россию была критической. Так, Татьяна Шкруднева призналась, что они с семьей очень боялись выезжать. Их дом оказался в самом эпицентре обстрелов, дома вокруг горели и непонятно было, удастся ли дожить до утра. Обстреливала жилые кварталы, по словам женщины, Украина.

«Спасибо вам, провели нас до границы. Встретили ребята. Колонной доехали, все в порядке», - указала она.

Ранее беженцы, добравшиеся до российской границы из Харьковской области, рассказали, как прошло время в пути. По словам украинцев, во время передвижения по территории, контролируемой российскими войсками, проблем не было. Их не везде пропускали и давали в сопровождение пограничников.

Материал подготовили Алиса Краузова и Николай Баранов