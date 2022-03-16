Минобороны РФ: 4 человека погибли после обстрела ВСУ колонны беженцев на Харьковском направлении

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские войска обстреляли колонну беженцев, которая двигалась по гуманитарному коридору на Харьковском направлении. В результате обстрела погибли четыре человека, также есть пострадавшие.

«Сегодня на харьковском направлении украинская сторона в очередной раз обстреляла автобусную колонну с беженцами, двигающуюся по гуманитарному коридору в сторону России. В результате четыре человека погибли, есть раненые», - отметил Мизинцев в ходе брифинга.

Кроме того, начальник НЦУО РФ отметил, что российские войска строго соблюдают режим тишины в гуманитарных коридорах на шести направлениях.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.