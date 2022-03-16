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Почитатели фашизма: как прошел марш легионеров СС в Риге

Павел Кольцов
Елизавета Потейчук
18:46 16.03.2022
Марши бывших легионеров «Ваффен-СС» в Латвии уже проходят 30 лет, невзирая на протесты и резолюции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Риге традиционный марш проходит непривычно тихо, несмотря на песни. По городу ходят лишь порядка сотни человек, в составе которых - бывшие участники латышского легиона «Ваффен-СС» и их сторонники. Из-за пандемии COVID-19 марш проходит после второго летнего перерыва. В этот раз руководство Латвии официально не хотело его проводить. Однако организаторы назвали шествие церемонией возложения цветов, а не маршем легионеров.

«Рижское самоуправление, конечно, не может отказать людям, которые каждый год приходят помянуть погибших, возложить цветы к памятнику Свободы. В то же время, мне кажется, устраивать политическую манифестацию в этом году было бы не очень правильно», - заявила министр внутренних дел Латвии Мария Голубева.

Сотрудников полиции едва ли не больше, чем участников марша. На улицах выставили оцепление. Латвийский антифашистский комитет в противовес маршу легионеров СС традиционно проводил свой митинг. Но Рижская дума в этом году отклонила их заявку на мероприятие.

Марши бывших легионеров «Ваффен-СС» в Латвии уже проходят 30 лет, невзирая на протесты и резолюции. В этом году акция была проигнорирована представителями высшего руководства страны. Но явились  несколько депутатов сейма от национального объединения.

«В Латвии есть правящая коалиция, туда входят две неонацистские партии, национальные объединения и новая консервативная партия. Если две партии - неонацисты, один депутат поехал воевать на Украину против русских, другие трусят или ленятся, что удивляться, что антифашистам не разрешают какие-то действия в этот день. Их возбудило словосочетание “интернациональный легион”, которое придумал Зеленский или его советники. Уже прозвучали речи о том, что там могут себя проявить люди, которые расскажут о латышском легионе СС», - объяснил руководитель исследовательских программ фонда «Историческая память» Владимир Симиндей.

Акция прошла без столкновений и заняла не больше часа, вероятно, потому, что не было оппонентов. Участники марша легионеров под усиленным надзором полиции возложили цветы к памятнику Свободы и разошлись по домам.

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