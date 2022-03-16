В Минпромторге не ожидают дефицита средств гигиены для женщин и детей

В Министерстве промышленности и торговли России заявили, что не ожидают дефицита на рынке гигиенических принадлежностей. В частности, в ведомстве коснулись подгузников и женских прокладок.

По данным Минпромторга, на данный момент в РФ существует более 15 предприятий, выпускающих данные товары.

«Например, компания Essity с производством 10 миллионов штук в месяц подгузников Tena Original и 30 миллионов штук в месяц прокладок Libress имеет запасы необходимого сырья и готовой продукции, что позволит избежать дефицита», - рассказали в Минпромторге.

Таким образом, повальную скупку средств гигиены в магазинах в ведомстве назвали необоснованной.

«Напомним, что "вымывание" товара с полок вызывается необоснованной, ажиотажной скупкой», - отметили в министерстве.

В Минпромторге заявили, что недостатка продукции в торговых точках можно избежать, совершая покупки в рамках своих привычных планов и не стараясь интенсивно запастись.