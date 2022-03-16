Лавров заявил, что украинская сторона выдает свои зверства за действия ВС РФ
По словам министра, украинская сторона выдает фотосвидетельства и видеосвидетельства зверства киевского режима за деяния российских военных.
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Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что украинская сторона выдает совершаемые ими зверства за зверства российских войск. Об этом заявил министр иностранных дел по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.
«(Украинская сторона - ред.) выдает фотосвидетельства, видеосвидетельства зверства киевского режима за деяния российских военных», - передает слова Лаврова РИА Новости.
Ранее глава российского дипведомства сообщил, что в ходе встречи с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу не обсуждал организацию встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.