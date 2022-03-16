Лавров заявил, что украинская сторона выдает свои зверства за действия ВС РФ

Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что украинская сторона выдает совершаемые ими зверства за зверства российских войск. Об этом заявил министр иностранных дел по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

«(Украинская сторона - ред.) выдает фотосвидетельства, видеосвидетельства зверства киевского режима за деяния российских военных», - передает слова Лаврова РИА Новости.

Ранее глава российского дипведомства сообщил, что в ходе встречи с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу не обсуждал организацию встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.