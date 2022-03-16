Путин рассказал о попытках замести следы биологических разработок на Украине

Президент РФ Владимир Путин рассказал о попытках замести следы биологических программ на Украине, разрабатываемых при поддержке Соединенных Штатов.

«На Украине действовала сеть лабораторий, где под руководством и при финансовой поддержке Пентагона проводились военно-биологические программы, в том числе с образцами коронавируса, сибирской язвы, холеры, африканской чумы свиней и других смертоносных заболеваний. Следы этих биологических программ сейчас усиленно пытаются замести», - сказал глава государства на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ.

У РФ есть основания полагать, что на Украине создавались компоненты биологического оружия, заявил Путин.

По словам президента, у Москвы не осталось вариантов мирным путем решить проблемы и РФ вынуждена была начать спецоперацию на Украине. Путин пообещал довести спецоперацию до конца. Он также заверил, что у РФ нет намерения оккупировать Украину.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения ракетно-артиллерийских складов Вооруженных сил Украины. Перед этим были показаны кадры уничтожения бронетехники и автомобильной военной техники ВСУ беспилотным ударным комплексом «Иноходец».