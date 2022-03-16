Налет на снегоходах: курсанты ДВОКУ разгромили базу «террористов» в Амурской области

Курсанты Дальневосточного общевойскового высшего командного училища отработали борьбу с незаконными вооруженными формированиями. Об этом сообщает Минобороны России.

Мероприятия состоялись на учебно-тренировочном комплексе Белогорьевский в Амурской области.

«В ходе мероприятия курсанты факультета подготовки командиров арктических подразделений выполнили огневой налет на снегоходах и легкобронированных вездеходах на базовый лагерь условных террористов. В мероприятии были задействованы несколько мобильных разведывательных дозоров со штатным вооружением, средствами маскировки и техникой», - говорится в сообщении.

Разведывательные группы нашли лагерь условного противника и определили режим его охраны. После этого курсанты ДВОКУ совершили налет на группу «террористов» и захватили «языка».

Следом было отработано наведение ударной авиации и артиллерии по лагерю, а затем - зачистка территории.

В налете на условных террористов использовались снегоходы А-1, которые хорошо зарекомендовали себя в суровых условиях.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Кирилл Ховрин