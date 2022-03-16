В стране и мире На украинском телеканале появилась строка с призывом Зеленского сложить оружие Алексей Курильченко Позже в телеканале сообщили о взломе, а текст назвали фейком. © Фото: Телеканал "Украина 24" Читайте нас на: В эфире телеканала «Украина 24» в бегущей строке появился текст с якобы обращением президента Украины Владимира Зеленского, который призвал ВСУ сложить оружие. «Дорогие украинцы! Уважаемые защитники! Быть президентом оказалось не так уж и легко. Я вынужден принимать сложные решения. Сначала я решил вернуть Донбасс. Настало время посмотреть в глаза. Не вышло. Стало только хуже. Значительно хуже. Больше нет никакого завтра. По крайне мере для меня. И теперь я принимаю решение попрощаться с вами. Я советую вам сложить оружие и вернуться к своим семьям. На этой войне не стоит умирать. Я советую вам жить, и я собираюсь сделать то же самое», - цитирует РИА Новости текст. Позже в Telegram-канале «Украины 24» появилось сообщение, что телеканал взломали, а появившееся в эфире сообщения является фейком. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика