Песков не стал отвечать на вопрос о переназначении Набиуллиной
Кремль никогда не анонсирует решение о кандидатуре на пост главы Банка России, заявил Песков.
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В Кремле не стали раскрывать чью кандидатуру на пост главы Банка России внесет президент РФ Владимир Путин на следующей неделе. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам.
«Мы же никогда не анонсируем такое. Когда президент внесет - тогда и внесет», - сказал Песков.
Ранее сообщалось, что Песков заявил о том, что в Кремле не располагают информацией о якобы намечающейся отставке главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.