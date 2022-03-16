Песков не стал отвечать на вопрос о переназначении Набиуллиной

В Кремле не стали раскрывать чью кандидатуру на пост главы Банка России внесет президент РФ Владимир Путин на следующей неделе. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам.

«Мы же никогда не анонсируем такое. Когда президент внесет - тогда и внесет», - сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Песков заявил о том, что в Кремле не располагают информацией о якобы намечающейся отставке главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.