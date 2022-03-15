Гул реактивных двигателей: как проходит дежурство авиации ВКС в спецоперации на Украине

На одном из аэродромов ВКС РФ уже третью неделю работают экипажи различных родов авиации ВКС России. Истребители, штурмовики, бомбардировщики, транспортники взлетают парами и по одиночке, но сначала проходят предполетный осмотр.

Су-34 - один из лучших из существующих фронтовых бомбардировщиков на сегодняшний день. Он может работать без истребительного прикрытия, при этом на равных в воздушном бою против любого оппонента за счет маневренности и удвоенной бомбовой нагрузки.

Смешанный авиаполк дежурит в усиленном режиме. На аэродроме сейчас вообще нет тренировочных полетов. Каждый вылет боевой. Сопровождение военных колонн, прикрытие наземных группировок, перехват воздушных целей, защиту государственной границы тоже никто не отменял - у экипажей ВКС России широкий спектр задач.

Гораздо чаще сейчас вылеты и у военно-транспортной авиации. Эти воздушные «труженики» каждый день перевозят гуманитарную помощь на дальние расстояния. У военных летчиков сейчас очень напряженный график, но самое главное, очень ответственные задачи.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Вадим Михеев