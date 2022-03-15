Telegraph: Британия спровоцировала усиление энергокризиса в стране введением антироссийских санкций

Ситуация с энергетическим кризисом в Британии будет ухудшаться из-за ограничений на закупку топлива из России. Об этом пишет газета The Daily Telegraph, сообщает РИА Новости.

«Как отмечает издание, до недавнего времени Россия была для Великобритании крупным поставщиком использующихся для отопления древесных гранул, однако теперь британские импортеры пытаются в срочном порядке найти альтернативные источники закупок», - пишет РИА Новости.

В последние годы множество домовладельцев и бизнесменов в Британии сменили отопительные системы, предполагающих использование именно гранулированной древесины в качестве топлива, отмечается в газете.

«По данным The Daily Telegraph, цены на гранулированное древесное топливо в стране уже увеличились на 25-40%, достигнув уровня 385 фунтов стерлингов за тонну», - пишет РИА Новости.

Глава торговой организации UK Pellet Council Марк Лебус считает, что правительство Британии будет налаживать собственное производство древесных гранул, но не сможет покрыть все необходимые объемы, что приведет к значительному импорту, а в ситуации, когда страны-конкуренты будут бороться за лучшую продукцию одних и тех же производителей, Британия «неизбежно окажется вовлеченными в усиливающийся энергетический кризис».

Ранее российское правительство утвердило список стран и территорий, в который вошла Великобритания, совершающих в отношении РФ, ее организаций и граждан недружественные действия.