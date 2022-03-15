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База в Бердянске: ВС РФ захватили расположение одного из самых мощных подразделений ВСУ

Валентин Гвоздев
08:43 15.03.2022
Уходили украинские артиллеристы в спешке, бросив фактически целый гаубичный дивизион - из 152-миллиметровых орудий они планировали расстреливать российские корабли.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российский спецназ захватил в Бердянске базу соединения ВМС Украины - отдельной артиллерийской бригады береговой обороны. Противник отступал в спешке, бросив орудия и боеприпасы. Российские военнослужащие тут же приступили к осмотру территории.

На ней остались догорающие гаубицы «Мста-Б», множество стреляных гильз и ящиков с боеприпасами. В этой военной части на окраине Бердянска базировалось одно из самых мощных и боеспособных подразделений ВСУ - 406-я отдельная артиллерийская бригада морской пехоты. Свои позиции украинские морпехи побросали незадолго до того, как российская армия вошла в город.

Из строя артиллерийские установки береговых войск ВМС Украины выводят бойцы Росгвардии. Бердянск - крупный морской порт на Азовском море, и именно в сторону него были развернуты орудия. Оставленные позиции внимательно осматривают на предмет мин и растяжек.

Уходили артиллеристы в спешке, бросив фактически целый гаубичный дивизион. Из 152-миллиметровых орудий они планировали расстреливать российские корабли. Сейчас они уже не представляют угрозы. Саперы проверяют каждый брошенный объект. Активно используют как миноискатели, так и служебно-розыскных собак.

Характерная картина для брошенных позиций украинской армии - огромное количество военной формы. Она явно поношенная - это значит, что украинцы уходили в гражданской одежде.

В самом же Бердянске российские военные приступили к раздаче гуманитарной помощи. Сейчас в городе - острая нехватка продуктов питания, и именно продовольствие было решено доставить в город прежде всего. Военнослужащие во время патрулирования опрашивают жителей об их трудностях и нужде. В ближайшее время в городе пройдут гуманитарные акции.

Материал подготовили: Егор Левин, Вадим Михеев

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