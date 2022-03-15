В стране и мире В крымском правительстве заявили, что запасов пресной воды хватит на год вперед Виталий Музыка Водохранилище, снабжающее Крым пресной водой, наполнилось на чуть менее 61 млн кубометров. © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости Читайте нас на: Чернореченское водохранилище, которое на 85% снабжает севастопольский регион пресной водой, заполнилось на 94,7%. Об этом сообщила пресс-служба департамента городского хозяйства правительства Севастополя. «Наличие воды в Чернореченском водохранилище на 14 марта составляет 60 млн 857 тысяч кубометров, максимальный объем - 64,2 млн кубометров, что гарантирует стабильное водоснабжение потребителей города Севастополя не только в течение 2022 года, но и в 2023 году», – приводит сообщение РИА Новости. Ранее сообщалось, что Северо-Крымский канал вновь спустя восемь лет становится полноводным. Российские военнослужащие освободили гидротехнический узел в Херсонской области и разрушили дамбу, блокирующую подачу воды. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика